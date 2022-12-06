Рамуш оформил дубль, сборная Португалии уже громит швейцарцев

Не успел начаться второй тайм в матче 1/8 финала чемпионата мира 2022 года, как сборная Португалии забила третий гол в ворота соперников из Швейцарии. Затяжная атака пиренейских футболистов привела к прострелу с правого фланга от Диогу Далота, и у ближнего угла вратарской Гонсалу Рамуш в касание пробил голкипера, попав мячом ему между ног - 3:0.

Это уже второй мяч для Рамуша, который заменил в стартовом составе Криштиану Роналду. Помимо него сегодня забивал защитник Пепе.

Вероятно, именно Португалия в 1/4 финала сыграет против Марокко.