Гонсалу Рамуш - второй португалец, сделавший хет-трик на чемпионате мира

Сборная Португалии встречается со сборной Швейцарии в рамках последнего матча 1/8 финала чемпионата мира. Три результативных удара записал на свой счет нападающий лиссабонской «Бенфики» Гонсалу Рамуш, заменивший в стартовом составе Криштиану Роналду.

Это достижение, которым сам Роналду похвастаться не может - он ни разу не забивал три мяча в матче чемпионата мира. Это делал зато легендарный Эйсебио в 1966 году, когда португальцы взяли третье место на чемпионате мира. Тогда у него получилось забить даже не три, а четыре мяча в игре с Северной Кореей - португальцы проигрывали 0:3 к середине первого тайма, но в итоге победили 5:3.

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