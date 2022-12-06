​Тренер Португалии объяснил непопадание Роналду в стартовый состав

Криштиану Роналду начинает в запасе матч Португалии против Швейцарии в рамках 1/8 финала чемпионата мира. Главный тренер португальской команды Фернанду Сантуш объяснил своё решение. По его словам, Роналду остался в запасе не из-за своей реакции на замену в игре с Южной Кореей.

«Нет, это не связано, тот вопрос закрыт. Это наша стратегия, которую мы готовили несколько дней. Это тактическое решение, не более. Роналду – профессионал, и если он выйдет на поле, то очень поможет сборной», - высказался Сантуш для Sport TV.

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