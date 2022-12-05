Радимов – о Роналду: «Думал, что он найдет команду в Европе»

Чемпион России в составе петербургского «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал новость о том, что звёздный португальский футболист Криштиану Роналду станет игроком саудовского клуба «Аль-Наср».

«Я думал, что он найдёт команду в Европе. Думал, что у Роналду столько тщеславия, что он хотел ещё доказать себя в Европе», - приводит слова Радимова «Матч ТВ».

Специалист считает, что такой ход клуба из Саудовской Аравии связан с желанием саудовцев подать заявку на проведение чемпионата мира и сделать Роналду послом страны.

Сборная Саудовской Аравии закончила выступление на чемпионате мира в Катаре, сборная Португалии продолжает борьбу за трофей.