Пиняев рассказал, что его удивило на чемпионате мира в Катаре

Молодой российский футболист самарских «Крыльев Советов» Сергей Пиняев рассказал, что его удивило на проходящем сейчас в Катаре мундиале.

Так, по словам 18-летнего игрока, его поразил «голод» капитана сборной Аргентины Лионеля Месси.

«Видно, как он хочет завоевать этот трофей, которого до сих пор нет в его большой коллекции», - цитирует Пиняева «РБ Спорт».

Также россиянина приятно удивили азиатские команды – сборные Японии и Южной Кореи. Пиняев отметил, что сборной России, если РФС всё же перейдёт в Азиатскую футбольную конфедерацию, легко с ними не будет.

Ранее о потенциальном переходе в АФК высказался российский тренер Дмитрий Черышев.