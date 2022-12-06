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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Первый хет-трик ЧМ-2022 и Роналду на замене: Португалия унизила Швейцарию, став последней участницей 1/4 финала

06 Декабря 2022 • 23:54 Комментировать (11)
Португалия
6:1
Швейцария
окончен

Сборные Португалии и Швейцарии сошлись в рамках 1/8 финала ЧМ-2022.

Протокол игры  
Португалия6:1Швейцария
(1:0) Рамуш Гонсалу17'  
(2:0) Пепе Кеплер33'  
(3:0) Рамуш Гонсалу51'  
(4:0) Геррейру Рафаэл55'  
  58'Аканджи Мануэль (4:1)
(5:1) Рамуш Гонсалу67'  
(6:1) Леау Рафаэл90'  
Кошта ДиогуДалот ДиогуПепе КеплерДиаш РубенГеррейру РафаэлОтавио Эдмилсон 74' (Орта Рикарду ( 74') Карвалью ВилльямСилва Бернарду 81' (Невеш Рубен ( 81') Фернандеш Бруну 87' (Леау Рафаэл ( 87') Рамуш Гонсалу 74' (Роналду Криштиану ( 74') Фелиш Жоау 74' (Витинья II ( 74')
Запасные: Патрисиу РуйПальинья ЖоауАндре СилваСа ЖозеМариу ЖоауКанселу ЖоауЛуис Матеус IIСилва Антониу
Зоммер ЯннАканджи МануэльШёр Фабиан  43' 46' (Кёмерт Эрай ( 46'  59') Родригес РикардоФернандес ЭдимилсонВаргас Рубен 66' (Окафор Ноа ( 66') Соу Джибрил 54' (Закария Денис ( 54') Джака ГранитФройлер Ремо 54' (Сеферович Харис ( 54') Эмболо Брель 89' (Яшари Ардон ( 89') Шакири Джердан
Запасные: Фасснахт КристианШтеффен РенатоЭльведи НикоОмлин ЙонасКён ФилиппРидер ФабианФрай ФабианКобель ГрегорЭбишер Мишель
06 декабря. Стадион "Стадион Лусаил".

 

Сборные Португалии и Швейцарии завершили первую стадию плей-офф. Сыграны восемь матчей на вылет, а всего на этом чемпионате мира осталось сыграть столько же. Всего восемь игр, представляете? Но зато какие там будут афиши, мама дорогая. Последней прогрызала себе дорогу в клуб избранных сборная Португалии, которую уже ждала боевитая команда из Марокко, убравшая Испанию.

Казалось бы, Криштиану Роналду, подписавший контракт с саудовским клубом «Аль-Наср», против Швейцарии Мурата Якина, но нет. Фернанду Сантуш не поставил Роналду в основу, знатно удивив ещё до старта матча. Без Криштиану форварда играл Гонсалу Рамуш, из глубины помогали ему Жоау Феликс, Бернарду Силва и Бруну Фернандеш. И активнее начала Швейцария, атаковала, напрягала, появлялась у штрафной площади.

Но быстрый гол забили не швейцарцы, а именно Гонсалу Рамуш, оставивший в запасе Роналду.  На 17-й минуте с аута пришла португальская атака: Жоау Феликс продлил действо передачей на Рамуша, а Гонсалу ушёл от Шера и от угла вратарской площади пальнул очень мощно и очень точно в ближнюю «девять» - 1:0.

Заснула игра после гола Рамуша, но разбудил её 39-летний Пепе. Бруну Фернандеш от угла поля вырезал классную подачу, Пепе продавил двух центральных защитников сборной Швейцарии и пробил Зоммера ударом головой - 2:0. Вот так Португалия решила исход матча, не показав ничего сверхъестественного. Один опасный момент был и сборной Швейцарии. Прострел справа выдумал Эдмилсон Фернандеш, завязалась суматоха и с отскока Фройлер попытался воткнуть мяч в ворота. С помощью защитников справился Диогу Кошта.

Всего пять минут отыграли команды во втором тайме, и Португалия окончательно добила Швейцарию. Диогу Далот на правом фланге разделался с оппонентом одним финтом и прострелил, а Гонсалу Рамуш в шпагате замкнул передачу партнёра - 3:0. Тут же пошла игра ва-банк от Мурата Якина: центральный нападающий Харис Сеферович вышел в пару к Брелю Эмболо, но швейцарцы ничего не изменили, только получили четвёртый.

Вынос тела оформил Рафа Геррейру. Стремительная атака прошла левым краем, Гонсалу Рамуш отдал на ход крайнему защитнику, Геррейру добрался до угла вратарской и мощно пробил в дальний - 4:0. Правда, тут же размочили счет швейцарцы. Подача Шакири от правого угла поля, лёгкое касание Рамушем в верховой борьбе и на дальней штанге Аканджи заносит мяч в пустой угол - 4:1.

Гонсалу Рамуш в итоге стал главным героем матча, оформив первый хет-трик на этом ЧМ. Жоау Феликс с дуги штрафной площади выдал тончайшую передачу на Рамуша, Гонсалу вывалился на голкипера и невесомым касанием того перекинул – 5:1. В концовке матча появился и Криштиану Роналду, заменивший как раз Рамуша, и даже забил великий португалец, реализовав выход один на один, но из явного офсайда выбежал он на рандеву с Яном Зоммером.

А добивание оформил Рафаэл Леау. Уже в компенсированное время он подобрался к углу штрафной площади, сопротивления не встретил и мягким обводящим ударом положил мяч в дальний - 6:1. Гейм, сет и матч. Сборная Португалии разгромила Швейцарию и стала последней участницей 1/4 финала. 10 декабря европейские бразильцы сыграют против Марокко.

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Криштиану Роналду Сборная Португалии сборная Швейцари
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Комментарии (11)
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Vaisili0k
07 Декабря 2022 в 00:52
Пока, по первым четырём матчам, Португалия и Бразилия оставляют самые лучшие впечатления. И те, и другие действительно играют в футбол и получают от этого удовольствие. Франция более педантична, что ли. Лично для меня Португалия это открытие этого Чемпионата мира, до старта турнира ожидал что-то вроде их победного ЕВРО когда команда будет побеждать, но натужно, словно через силу играя. Ещё удивила тренерская работа, команда во многом тренерская, видно в чём его задумки, видно чего он хочет, игроки это всё понимают. Это вам не Дании-Германии, где 11 человек выходит на поле отбывать номер, словно друг друга впервые видят, а потом не оставив о себе воспоминаний уходят по домам. Это действительно Команда.
Viva Barcelona
07 Декабря 2022 в 01:02
Насчет Германии и Дании не соглашусь. На этом турнире, да , игра обеих команд оставила желать лучшее, но в победном 2014 году немцы смотрелись как единая команда, как одна большая и дружная семья🇩🇪👍Датчане буквально год назад провели мощный Евро, там тоже смотрелись дружно, согласованно. Просто раз на раз не приходится, бывало и не раз, когда Бразилия не показывала никакой нормальной игры, как и португальцы сухо и с мучениями играли. Но даже сейчас для меня фоанцузы-эталон игры сборных на этом турнире 🇫🇷⚽️Тут уже на вкус и цвет...
Element-22
07 Декабря 2022 в 00:04
Трушечкин - МВП матча! Ему спать спокойно не дадут больше)
Alex1972
07 Декабря 2022 в 00:04
Прекрасная работа... Хотя, если не смотреть матч, а просто показать всем рожу гелевого и его очередной демонстративный уход после матча - то покажется, что это португалы продули 1:6... Никогда он не поменяется... Бедный, как же его сжирает эгоизм и отвращение : Почему не он?...
SpsGod
07 Декабря 2022 в 00:00
Не ожидал такого счета.
Нереальное давление на Криштиану, прям с каждым матчем понимание, что есть кому забивать без него и это давит сильно.
Но больше всего меня удивил Пепе, что с ним случилось, он познал дзен что-ли?
Где-тот импульсивный защитник, который пинал напов и получал красные? Стал спокойным и сверхнадежным, мое почтение!
Несмотря на мою сегодняшнюю симпатию к марокканцам, надеюсь португальцы пройдут дальше!
Viva Barcelona
07 Декабря 2022 в 00:00
Сильно сыграли португальцы 👍🇵🇹 Надеюсь, в 1/4 финала также обыграют Марокко и возьмут реванш за своих испанских братьев)
Element-22
06 Декабря 2022 в 23:59
Опять этот физрук голландский не уважает легенд.. так, стоп. А Рамуш уже стал страшнее, чем Руни? Швейцары, конечно, такой подставы от Сантуша не ожидали… вот она - команда. Даже со среднего уровня тренером она способна на многое. Но бомба замедленного действия ещё обязательно взорвётся…
ARTUR
06 Декабря 2022 в 23:58
для меня точно такая же сенсация как и вылет Испании , про счет и той легкости с которой он был достигнут, очень красивый гол Леао , и думаю сломанная карьера Зомерра , сегодня его просто растоптали , а поговаривали что его хочет топ клуб , думаю что сейчас они подумают , брать ли его .
NOBODY
06 Декабря 2022 в 23:56
игрок матча - Криштиану Роналду!!! )))
ARTUR
06 Декабря 2022 в 23:59
а хххааа ххаааа... сейчас напишет в инете..МЫ ЭТО СДЕЛАЛИ ))
Манчестерский Иппатий
07 Декабря 2022 в 00:17
Причем МЫ здесь - вовсе не команда, а "Наше Императорское Величество Кри"...
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