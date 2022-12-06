Первый хет-трик ЧМ-2022 и Роналду на замене: Португалия унизила Швейцарию, став последней участницей 1/4 финала

Сборные Португалии и Швейцарии сошлись в рамках 1/8 финала ЧМ-2022.

Сборные Португалии и Швейцарии завершили первую стадию плей-офф. Сыграны восемь матчей на вылет, а всего на этом чемпионате мира осталось сыграть столько же. Всего восемь игр, представляете? Но зато какие там будут афиши, мама дорогая. Последней прогрызала себе дорогу в клуб избранных сборная Португалии, которую уже ждала боевитая команда из Марокко, убравшая Испанию.

Казалось бы, Криштиану Роналду, подписавший контракт с саудовским клубом «Аль-Наср», против Швейцарии Мурата Якина, но нет. Фернанду Сантуш не поставил Роналду в основу, знатно удивив ещё до старта матча. Без Криштиану форварда играл Гонсалу Рамуш, из глубины помогали ему Жоау Феликс, Бернарду Силва и Бруну Фернандеш. И активнее начала Швейцария, атаковала, напрягала, появлялась у штрафной площади.

Но быстрый гол забили не швейцарцы, а именно Гонсалу Рамуш, оставивший в запасе Роналду. На 17-й минуте с аута пришла португальская атака: Жоау Феликс продлил действо передачей на Рамуша, а Гонсалу ушёл от Шера и от угла вратарской площади пальнул очень мощно и очень точно в ближнюю «девять» - 1:0.

Заснула игра после гола Рамуша, но разбудил её 39-летний Пепе. Бруну Фернандеш от угла поля вырезал классную подачу, Пепе продавил двух центральных защитников сборной Швейцарии и пробил Зоммера ударом головой - 2:0. Вот так Португалия решила исход матча, не показав ничего сверхъестественного. Один опасный момент был и сборной Швейцарии. Прострел справа выдумал Эдмилсон Фернандеш, завязалась суматоха и с отскока Фройлер попытался воткнуть мяч в ворота. С помощью защитников справился Диогу Кошта.

Всего пять минут отыграли команды во втором тайме, и Португалия окончательно добила Швейцарию. Диогу Далот на правом фланге разделался с оппонентом одним финтом и прострелил, а Гонсалу Рамуш в шпагате замкнул передачу партнёра - 3:0. Тут же пошла игра ва-банк от Мурата Якина: центральный нападающий Харис Сеферович вышел в пару к Брелю Эмболо, но швейцарцы ничего не изменили, только получили четвёртый.

Вынос тела оформил Рафа Геррейру. Стремительная атака прошла левым краем, Гонсалу Рамуш отдал на ход крайнему защитнику, Геррейру добрался до угла вратарской и мощно пробил в дальний - 4:0. Правда, тут же размочили счет швейцарцы. Подача Шакири от правого угла поля, лёгкое касание Рамушем в верховой борьбе и на дальней штанге Аканджи заносит мяч в пустой угол - 4:1.

Гонсалу Рамуш в итоге стал главным героем матча, оформив первый хет-трик на этом ЧМ. Жоау Феликс с дуги штрафной площади выдал тончайшую передачу на Рамуша, Гонсалу вывалился на голкипера и невесомым касанием того перекинул – 5:1. В концовке матча появился и Криштиану Роналду, заменивший как раз Рамуша, и даже забил великий португалец, реализовав выход один на один, но из явного офсайда выбежал он на рандеву с Яном Зоммером.

А добивание оформил Рафаэл Леау. Уже в компенсированное время он подобрался к углу штрафной площади, сопротивления не встретил и мягким обводящим ударом положил мяч в дальний - 6:1. Гейм, сет и матч. Сборная Португалии разгромила Швейцарию и стала последней участницей 1/4 финала. 10 декабря европейские бразильцы сыграют против Марокко.