Наставник «Порту» Консейсау загадочно высказался о Роналду

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау ответил на вопрос о положении Криштиану Роналду в сборной Португалии.

Звёздный нападающий остался в запасе в матче 1/8 финала чемпионата мира против Швейцарии, что удивило многих, однако команда от этого точно не стала слабее, учитывая итоговый результат (6:1) и хет-трик Гонсалу Рамуша, заменившего Роналду в основе.

«Я не хотел затрагивать тему Роналду и сборной сейчас, – заявил наставник «Порту» на пресс-конференции. – У меня есть своё мнение, которое, возможно, противоречит мнению большинства на этот счёт, но такова моя позиция. Не думаю, что стоит раскрывать её здесь и сейчас. Быть может, я выскажусь в следующий раз», – цитирует TMW Консейсау.