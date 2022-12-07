Фелиш: «Не всё зависит от Роналду»

Нападающий сборной Португалии Жоау Фелиш дал интервью после победы над Швейцарией (6:1) в рамках 1/8 финала чемпионата мира.

Футболист мадридского «Атлетико» стал автором двух результативных передач.

«Мы отлично выглядели с самых первых минут матча, очень рады победе. На этом чемпионате мира мы уже показали, что обыграть нас будет очень непросто», – отметил Фелиш, также высказавшийся о Криштиану Роналду, без которого, как может показаться многим после столь убедительного результата, команда Фернанду Сантуша выглядит только увереннее: «Случаются успешные игры, в которых у нас всё получается, и менее удачные, где нам приходится тяжело, но это не зависит лишь от присутствия или отсутствия на поле Криштиану».