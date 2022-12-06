Почему Роналду не играл за сборную Португалии с первых минут

Во вторник завершилась стадия 1/8 финала на чемпионате мира. В заключительной игре сборная Португалии без Криштиану Роналду, появившегося лишь на 74-й минуте, легко справилась со Швейцарией. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» объясняет, почему не играл капитан южан.

Когда были объявлены стартовые состав на матч сборных Португалии и Швейцарии, многих сразу удивило отсутствие Криштиану Роналду. Капитан южан оказался на лавке. Иными словами, он мог выйти на поле, был здоров, но наставник португальцев Фернанду Сантуш решил обойтись без него. Это сразу породило много разговоров о причинах такого выбора специалиста.

Многие сходились во мнении, что причиной тому стал конфликт между Роналду и Сантушем. В последнем матче групповой стадии между Португалией и Южной Кореей наставник заменил звёздного форварда в середине второго тайма. Роналду, уходя с поля, нецензурно выругался. Справедливости ради осталось непонятно, в чей адрес. По одной версии он мог быть недоволен решением тренера его заменить. По другой Роналду так высказался в адрес одного из соперников, который подгонял форварда.

Насколько эта версия состоятельна? На самом деле, в это верится с трудом. Роналду – не мальчик, чтобы его перевоспитывать сидением на скамейке. К тому же матч 1/8 финала чемпионата мира – не то место и не то время, когда надо устраивать публичную порку своему капитану. Возможно, между Сантушем и Роналду и возникли недопонимания, но едва ли они стали причиной того, что форвард остался в запасе.

На самом деле и поведение Роналду на скамейке отличалось от того, что он демонстрировал в схожей ситуации в «Манчестер Юнайтед». Форвард улыбался, поздравлял партнеров. Не было заметно, будто Роналду затаил обиду. При этом, выйдя на поле при счёте 5:1, он не отбывал номер.

Сам Сантуш накануне матча прокомментировал своё решение, назвав отсутствие Роналду в стартовом составе, стратегическим ходом. На самом деле, не очень понятно, почему эту версию сразу все отмели. Во-первых, ставка Сантуша на другого нападающего Гонсалу Рамоша сыграла просто превосходно. Три гола форварда как раз и предопределили исход матча. Тем более, будем честны, что Роналду проводит не лучший турнир с футбольной точки зрения. Почему бы Сантуш просто не мог сменить форварда?

Давайте не забывать, что Роналду не молод, так что Сантуш вполне мог посчитать, что на матч со Швейцарией ему нужен более свежий игрок. Турнир компактный, в Катаре жарко. Дело даже не в том, что Сантуш мог дать Роналду отдохнуть. Просто тренер вправе использовать ротацию, благо у него отличный выбор.

Роналду слишком сильно хочет выиграть чемпионат мира, чтобы предположить, будто он готов из-за личных амбиций поставить на этом крест. Ему нечего было доказывать в «Манчестер Юнайтед», ему уже Лига чемпионов не так интересна. Однако сейчас у него последний в карьере шанс выиграть чемпионат мира. Роналду как никто другой любит побеждать, и он будет делать для этого всё. На самом деле, кажется, что он готов будет стать игроком-замены, если это поможет завоевать главный трофей на уровне сборных.

Роман Андреев