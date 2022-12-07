Сантуш: «Рамуш наградил меня за доверие»

Рулевой сборной Португалии Фернанду Сантуш рассказал, что думает о матче против Швейцарии, который завершился победой со счётом 6:1.

Хет-триком в составе португальцев отметился Гонсалу Рамуш, неожиданно заменивший в стартовом составе Криштиану Роналду.

«Не идеальный вечер, но игра сложилась отлично. Команда показывала правильный настрой на протяжении всех 90 минут, что позволило добиться такого результата. Я знал, что на Рамуша можно положиться, и он вознаградил меня за доверие», – отметил после матча Сантуш.

В четвертьфинале чемпионата мира Португалия встретится со сборной Марокко.