Президент Португалии похвалил тренера сборной за выбор состава на матч

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза после разгромной победы в исполнении команды его страны не остался в стороне и похвалил национальную сборную и тренера.

«Это было великолепно. Сработал выбор стартового состава на игру. Команда была прекрасна и в первом тайме, и во втором», - цитирует президента A Bola.

Накануне «европейские бразильцы» разгромили сборную Швейцарии – 6:1. Хет-трик оформил молодой Гонсалу Рамуш. На скамейке остался 37-летний звёздный форвард португальцев Криштиану Роналду. Он вышел на поле во втором тайме, когда результат уже был сделан.

Теперь вся Португалия будет ждать игры в четвертьфинале мундиаля со своим географическим соседом из Марокко. Матч состоится 10 декабря.