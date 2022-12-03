Игнатов: «Уважаю Роналду за влияние, которое он оказал на футбол»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов рассказал, какой сборной симпатизирует на чемпионате мира в Катаре.

22-летний футболист выделил команду Бразилии, а также признался, что отдельно поддерживает нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, который, по словам Игнатова, является его кумиром с самого детства.

«Выделяю бразильцев. У них всегда сильный состав и неизменная задача. Ну и, конечно, Криштиану. Кумир с детства. Уважаю его за труд, за то влияние, которое он оказал на футбол», — цитирует Игнатова «РБ Спорт».

Кроме того, спартаковец отметил, что на текущем мундиале его удивили сборные Саудовской Аравии и Японии, сумевшие преподнести несколько сенсаций на групповом этапе турнира. Напомним, саудовцы обыграли Аргентину (2:1), а японцы с таким же счётом одолели Германию и Испанию.