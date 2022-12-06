Рамуш установил рекорд сборной Португалии на ЧМ

Нападающий «Бенфики» Гонсалу Рамуш вывел сборную Португалии вперёд в матче 1/8 финала чемпионата мира против Швейцарии.

Гол был забит уже на 17-й минуте встречи. По информации BBC, Рамуш стал самым молодым футболистом, забивавшим за сборную Португалии в матчах плей-офф чемпионата мира, – 21 год и 169 дней. Примечательно, что в рамках групповой стадии форвард провёл на поле в сумме чуть более десяти минут, появившись на замену в концовке матчей против сборных Ганы и Уругвая.

В случае победы над Швейцарией португальцы сыграют в четвертьфинале чемпионата мира против сборной Марокко, которая обыграла Испанию в серии послематчевых пенальти.