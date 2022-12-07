Юран: Мы сейчас не видим на поле Роналду

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о том, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не вышел в стартовом составе в матче со Швейцарией (6:1).

«Игра футболиста должна же ведь еще на поле подтверждаться. На поле мы сейчас видим того Криша? Нет. Поэтому для раздевалки такое решение тренера показательно», — приводит слова Юрана «Матч ТВ».

По мнению специалиста, наставник Португалии Фернанду Сантуш показал, что игроки на поле должны соответствовать уровню, практически все поддерживают его решение.

В четвертьфинале мундиаля португальцы встретятся с Марокко, матч состоится 10 декабря в 18:00 по мск.