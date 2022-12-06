​Марокко в четвертьфинале чемпионата мира сыграет с Португалией или Швейцарией

Сборная Марокко прекрасно показывает себя на чемпионате мира – 2022. Африканская команда на групповой стадии обошла Хорватию, Бельгию и Канаду, а в 1/8 финала – выбила Испанию. «Атласские львы» выиграли по пенальти, но и в основное время они выглядели не слабее за счёт отличной организации игры.

Теперь сборная Марокко будет ждать своего соперника по 1/4 финала чемпионата мира. На этой стадии марокканцы сыграют с победителем матча между сборными Португалии и Швейцарии. Эта игра стартует в 22:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.

Четвертьфинал с участием сборной Марокко пройдёт в субботу, 10 декабря.