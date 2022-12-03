Сестра Роналду - болельщикам: «Наслаждайтесь финальным этапом карьеры Криштиану»

Португальские болельщики должны получить наслаждение от чемпионата мира – 2022, поскольку это будет последний мундиаль в карьере нападающего Криштиану Роналду. Об этом в интервью изданию Record заявила сестра 37-летнего бомбардира Катя Авейру.

«Все, что должны сейчас делать болельщики, - это получать наслаждение от чемпионата мира, который, вероятно, станет последним для Криштиану. Наслаждайтесь финальным этапом карьеры Роналду. Мы все должны быть благодарны ему за то, что он сделал для нас. Нет ни одного португальца с такими большими достижениями», - сказала Авейру.

Португалия вышла в плей-офф чемпионата мира, где встретится с командой Швейцарии.