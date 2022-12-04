Роналду недоволен работой тренера сборной Португалии - названа причина

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду недоволен решениями главного тренера национальной команды Фернанду Сантуша. Об этом стало известно журналистам Correio da Manha.

По данным источника, 37-летнего форварда не устраивает то, что его заменили во всех матчах группового этапа чемпионата мира – 2022. Криштиану хочет проводить на поле как можно больше времени.

Португалия вышла в 1/8 финала мундиаля с первого места. В трех матчах группового этапа Роналду отметился одним забитыми мячом.

Следующий поединок пиренейцы проведут против Швейцарии. Игра состоится во вторник, 6 декабря.

Роналду попал в число 11 худших игроков группового этапа ЧМ-2022