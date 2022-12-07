Бывший российский футболист Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал разгромную победу сборной Португалии над Швейцарией со светом 6:1.

«Удивили португальцы. Но в то же время и Швейцария удивила. Вряд ли кто-то ожидал, что Швейцария так сдастся. Необъяснимо, что произошло с ними. Португалия сильная, да, но все знали это. Не настолько Швейцария слаба, чтобы проигрывать вот так. Даже не знаю, как это прокомментировать можно. Каждая опасная атака Португалии, особенно в первом тайме, доводилась до гола. Очень сложно описать, что произошло со швейцарцами. Вряд ли их тренер скажет, что у них слабая команда.

Я говорил, что если игра без Роналду удастся, то все будут хвалить главного тренера. Всегда есть либо «да», либо «нет». Так бывает и футболе, и во всех других видах спорта. Рамуш - молодец, забил три мяча. Я не понял Сантуша, зачем он его заменил. Я бы оставил его на поле, он всё-таки забил 3 мяча на чемпионате мира. Он мог и 4 забить. Вообще в историю вошёл бы. Надо было выпустить Роналду вместо кого-то другого просто. Не понял я этого решения Фернанду Сантуша.

Будет ли теперь Роналду играть в старте? Ой, не знаю. Теперь их ждёт Марокко. По идее игрока, который забил 3 мяча, не сажают. Но поскольку он молодой, тренер может ему сказать: «Ты молодец, но выйдет Криштиану на этот матч». Не знаю, как поступит Сантуш тут. Сложно сказать», - сказал Мостовой.