Пепе удвоил перевес сборной Португалии над командой Швейцарии

Сборные Португалии и Швейцарии проводят довольно равный матч, но при этом пиренейцы забили уже второй гол в ворота противника. На 33-й минуте Бруну Фернандеш подал углового с правого фланга, из пределов вратарской нестареющий 39-летний защитник Пепе головой вколотил мяч в сетку.

Счет стал 2:0 в пользу команды Португалии. Напомним, что на 17-й минуте здорово с ближнюю девятку стрельнул Гонсалу Рамуш. Победитель этого матча в 1/4 финала сыграет против команды Марокко.

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