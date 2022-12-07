Колыванов: «Португалия может дойти до финала без Роналду»

Известный российский тренер Игорь Колыванов поделился мнением о нападающем сборной Португалии Криштиану Роналду, который в матче 1/8 финала чемпионата мира против Швейцарии (6:1) остался на скамейке запасных, выйдя на поле лишь под занавес встречи.

Колыванов считает, что Португалия способна успешно выступать и без 37-летнего форварда, который сейчас находится не в лучших своих кондициях.

«Понятное дело, что ему 37 лет и уже не в тех кондициях, что был раньше. Сейчас нужно поддерживать команду и проходить дальше. Чем чёрт не шутит, так могут и до финала дойти без него», — цитирует Колыванов «Спорт День за Днём».

Свой следующий матч на турнире сборная Португалии проведёт 10 декабря против Марокко в рамках 1/4 финала. Встреча начнётся в 18:00 по московскому времени.