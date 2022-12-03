Аленичев оценил расклад сил в матче Португалия - Швейцария

Экс-наставник московского «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился ожиданиями от встречи сборных Португалии и Швейцарии в плей-офф чемпионата мира – 2022.

«Это одна из самых интересных пар 1/8 финала. Португальцы - фавориты, но это не говорит о том, что они легко пройдут дальше. Потому что очень опасный соперник у них», - приводит слова специалиста издание «Чемпионат».

Поединок сборных Португалии и Швейцарии состоится во вторник, 6 декабря. Начало запланировано в 22:00 по московскому времени.

Напомним, что португальцы заняли первое место на групповой стадии, а швейцарцы были вторыми.