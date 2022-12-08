Разгневанный Роналду хотел бросить сборную Португалии по ходу ЧМ-2022

Центрфорвард Криштиану Роналду недоволен своим положением в сборной Португалии. Как информирует Record, 37-летнего игрока взбесило, что его не включили в стартовый состав на матч 1/8 финала чемпионата мира против Швейцарии (6:1). В этой встрече он вышел на поле только на 73-й минуте.

КриРо очень сильно разозлился, когда узнал, что тренерский штаб исключил его из основы сборной. Он хотел собрать вещи и покинуть Катар. Однако спустя некоторое время Роналду успокоился и решил остаться. Криштиану посчитал, что еще может принести пользу команде.

В четвертьфинале Португалия сыграет против Марокко. Поединок состоится в субботу, 10 декабря.

Роналду решил, где хочет продолжить карьеру