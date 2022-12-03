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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Экс-тренер «Спартака»: «Хочу финал Месси против Роналду на ЧМ-2022»

03 Декабря 2022 • 21:14 Комментировать (1)
Аргентина
...
Австралия
1 1.20 X 6.30 2 16.00
Через 0 ч. 28 мин.

Экс-тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов рассказал о своем финале мечты чемпионата мира – 2022.

«Месси против Роналду, другими словами Аргентина против Португалии. Весь мир бы хотел на это посмотреть. Если два они встретятся в финале ЧМ, это будет невероятное зрелище», - передает слова эксперта издание «РБ Спорт».

Напомним, что Португалия и Аргентина успешно преодолели групповую стадию чемпионата мира в Катаре, заняв первые места в своих квартетах. В первом раунде плей-офф южноамериканцы встретятся с командой Австралии, а Роналду и компании будет противостоять Швейцария.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Сборная Аргентины Сборная Португалии Андрей Чернышов
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АРГЕНТИНА АВСТРАЛИЯ
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Комментарии (1)
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Alex1972
03 Декабря 2022 в 21:25
Финал между ними давно закончен... Если он, конечно, был...
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