Экс-тренер «Спартака»: «Хочу финал Месси против Роналду на ЧМ-2022»

Экс-тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов рассказал о своем финале мечты чемпионата мира – 2022.

«Месси против Роналду, другими словами Аргентина против Португалии. Весь мир бы хотел на это посмотреть. Если два они встретятся в финале ЧМ, это будет невероятное зрелище», - передает слова эксперта издание «РБ Спорт».

Напомним, что Португалия и Аргентина успешно преодолели групповую стадию чемпионата мира в Катаре, заняв первые места в своих квартетах. В первом раунде плей-офф южноамериканцы встретятся с командой Австралии, а Роналду и компании будет противостоять Швейцария.