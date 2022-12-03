​Месси – в основе Аргентины на матч с Австралией

В субботу вечером вторую путёвку в четвертьфинал чемпионата мира разыграют сборные Аргентины и Австралии. Главный тренер «альбиселесте» Лионель Скалони принял решение включить в стартовый состав команды таких игроков:

Эмилиано Мартинес, Молина, Ромеро, Отаменди, Акунья, де Пауль, Фернандес, Макаллистер, Алехандро Гомес, Альварес, Месси.

Матч между сборными Аргентины и Австралии стартует в 22:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.

Отметим, что победитель этой дуэли в 1/4 финала чемпионата мира сыграет против сборной Нидерландов.