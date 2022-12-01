Симонян считает, что Месси заслуживает выиграть чемпионат мира

Легенда «Спартака» Никита Симонян признался, что на текущем чемпионате мира поддерживает сборную Аргентины, так как в её составе выступает нападающий Лионель Месси, который ещё ни разу в своей карьере этот турнир не выигрывал.

Симонян считает, что Месси заслуживает одержать победу на мундиале и встать в один ряд с такими футболистами, как Пеле и Диего Марадона.

«Я бы хотел, чтобы чемпионом мира стала сборная Аргентины. Потому что Месси сейчас лучший из всех, блестящий игрок, имеет много титулов», — приводит слова Симоняна ТАСС.

Напомним, в 1/8 финала чемпионата мира южноамериканской сборной предстоит встретиться с Австралией. Эта игра состоится 3 декабря, и начнётся она в 22:00 по московскому времени.