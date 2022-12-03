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Болельщики Австралии принесли на матч с Аргентиной портрет Хасбика

03 Декабря 2022 • 23:11 Комментировать
Аргентина
2:1
Австралия
окончен

Болельщики сборной Австралии принесли на матч со сборной Аргентины портрет российского блогера Хасбуллы Магомедова, более известного как Хасбик.

Как пишет ТАСС, объёмный портрет Магомедова принесла группа австралийцев. Они ругались на проходящих мимо аргентинцев, которых перед стадионом было большинство. И врывались в прямые эфиры репортёров, что работали перед стадионом.

Кстати, в этом году Магомедов посетил Аргентину, где в шутку сказал, что не знает, кто такой Лионель Месси.

20-летний Хасбулла Магомедов — человек с генетической особенностью роста. Его рост составляет всего 93 см, а вес — 18 кг.

Прямо сейчас продолжается второй тайм встречи сборных Аргентины и Австралии. Пока «альбиселесте» ведут – 1:0. Следите за текстовой трансляцией на Liveresult.ru.

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