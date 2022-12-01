Защитник сборной Австралии: «Месси – такой же человек, как и все остальные»

Центральный защитник сборной Австралии Милош Дегенек высказался о предстоящей встрече со сборной Аргентины и Лионелем Месси.

Аргентинцы выиграли свою группу, поэтому свой путь в плей-офф начнут с матча против Австралии, ставшей второй в квартете со сборными Франции, Туниса и Дании. По словам Дегенека, его команде не стоит бояться семикратного обладателя «Золотого мяча»: «Месси – такой же человек, как и все остальные. Кроме того, сборная Аргентины не состоит из одиннадцати Месси – там есть и другие игроки, а Лео только один», – заявил 28-летний футболист на пресс-конференции.

Матч Австралия – Аргентина состоится 3 декабря в 22:00 по московскому времени.