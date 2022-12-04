Австралия повторила своё лучшее достижение на чемпионатах мира

Сборная Австралии проиграла сборной Аргентины и достойно выбывает с мундиаля в Катаре. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу южноамериканцев, борьба шла до последних секунд.

Таким образом, «соккеруз» повторили своё лучшее достижение на чемпионатах мира. В Германии в 2006 году австралийцы тоже остановились на стадии 1/8 финала, где под руководством хорошо знакомого нам Гуса Хиддинка уступили будущим чемпионам – сборной Италии.

Напомним, что в Катаре команда Австралии вышла из группы D, где сыграла со сборными Франции, Туниса и Дании. Французам австралийцы разгромно проиграли (1:4), а вот североафриканцев и датчан удалось обыграть - 1:0 в каждом матче.