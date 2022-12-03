Австралия - 129-я команда, которой забил Месси

В Катаре начались матчи плей-офф чемпионатов мира, сперва Нидерланды обыграли США, а сейчас сборная Аргентины сражается с Австралией. Счет был открыт под конец первого тайма, когда Лионель Месси удачно пробил в дальний угол ворот австралийцев.

Как оказалось, сборная Австралии - уже 129-ая команда на всех уровнях, в ворота которой забил Месси. А на его счету сейчас, кстати, 662 забитых гола после ровно тысячи проведенных матчей.

Следить за событиями игры между сборными Аргентины и Австралии в рамках плей-офф финального турнира чемпионата мира в Катаре можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.