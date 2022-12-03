Месси установил очередной рекорд чемпионата мира

Лионель Месси вывел свою команду вперёд в поединке 1/8 финала чемпионата мира между Аргентиной и Австралией.

35-летний лидер атак аргентинцев, проводящий свой 1000-й матч в карьере, забил на 35-й минуте поединка. Как информирует Opta, Месси в шестой раз записал на свой счёт первый гол в матче чемпионата мира – рекордный показатель за всю историю турнира. Примечательно, что три из шести таких случаев пришлись на катарский мундиаль, где представителю «ПСЖ» удавалось открыть счёт во встречах с Саудовской Аравией, Мексикой и Австралией.

На данный момент Лионель Месси лидирует в списке бомбардиров ЧМ-2022 наряду с Килианом Мбаппе, Альваро Моратой, Эннером Валенсией, Коди Гакпо и Маркусом Рэшфордом.