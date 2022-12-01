Эриксен поздравил наставника сборной Австралии, выбившей Данию с чемпионата мира

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен после матча 3-го тура группового этапа чемпионата мира против Австралии (0:1) обратился к главному тренеру команды-соперника Грэму Арнольду. Об этом сообщает журналист Daily Mail Майк Киган.

По информации источника, Эриксен поздравил Арнольда с победой, после того как Австралия выбила Данию с мундиаля.

Напомним, что в трёх встречах на турнире скандинавы сумели набрать лишь одно очко и заняли последнее четвёртое место в группе D. Австралия же вышла в 1/8 финала чемпионата мира, где 3 декабря встретится с одним из главных фаворитов турнира Аргентиной. Начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени.