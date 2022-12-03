​Нидерланды в четвертьфинале чемпионата мира сыграют с Аргентиной или Австралией

Сборная Нидерландов стала первым четвертьфиналистом чемпионата мира – 2022. Команда Луи ван Галя в 1/8 финала обыграла США со счётом 3:1. Главным героем встречи стал фланговый игрок Дензел Дюмфрис, который забил гол и отдал два результативных паса на партнёров.

Теперь сборная Нидерландов будет отдыхать и ждать своего соперника, а потом – готовиться к матчу. На стадии 1/4 финала «оранжевые» сыграют с победителем дуэли Аргентина – Австралия.

Матч между сборными Аргентины и Австралии пройдёт в субботу вечером. Не пропустите подробную текстовую трансляцию на страницах портала LiveResult.