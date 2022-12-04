​Игроки Австралии выстроились в очередь ради фото с Месси

Сборная Австралии в субботу вечером достойно выступила в матче 1/8 финала чемпионата мира против Аргентины. «Соккеруз» проиграли со счётом 1:2, хотя в концовке имели отличную возможность для перевода игры в овертайм.

Вскоре после завершения игры несколько игроков сборной Австралии направились к раздевалке сборной Аргентины и выстроились там в очередь, чтобы сделать фото с Лионелем Месси. Так, фото со звёздным форвардом сделали Кенау Баккус, Джожл Кинг и Марко Тилио.

В четвертьфинале чемпионата мира сборная Аргентины сыграет против Нидерландов. Матч пройдёт в пятницу, 9 декабря.