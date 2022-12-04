Маркизио раскритиковал сборную Аргентины: «Нельзя полагаться на одного Месси»

Бывший итальянский футболист Клаудио Маркизио не в восторге от игры сборной Аргентины.

Южноамериканцы обыграли Австралию в 1/8 финала чемпионата мира (2:1), но, по словам экс-полузащитника, были не слишком убедительны: «Аргентина много владела мячом, но нечасто била по воротам. Команда чересчур полагается на одного Месси – да, он великолепный игрок, но нельзя всё время рассчитывать на его дар. Вратарь Эмилиано Мартинес несколько раз спас аргентинцев, и если бы не он, то Австралия вполне могла перевести игру в дополнительное время», – приводит TMW слова итальянца.

Сборная Аргентины забила на 35-й и 57-й минутах, на что австралийцы ответили взятием ворот на 77-й.