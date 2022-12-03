Впервые с 1994 года никто из участников ЧМ не набрал 9 очков в группе

Впервые с чемпионата мира 1994 года никто из участников мундиаля не набрал девять очков в группе. Напомним, 2 декабря прошли решающие матчи в квартетах G и Н. Ни одной из команд под конец группового этапа не удалось одержать третью победу подряд.

Это могли сделать две команды – Бразилии и Португалии. Но сборная Бразилии проиграла камерунцам – 0:1, а сборная Португалии также неожиданно уступила сборной Южной Кореи – 1:2.

Уже завтра стартуют первые матчи 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. В 18:00 встретятся сборные Нидерландов и США, а в 22:00 мы увидим встречу сборных Аргентины и Австралии.

Текстовую трансляцию всех встреч проведёт портал Liveresult.ru.