Казанский рассказал, сколько заплатил за пиво в Катаре

Футбольный комментатор Денис Казанский рассказал, сколько в Катаре стоит обычное бутылочное пиво в баре отеля. Он провёл в стране мундиаля несколько дней.

«После игры Англии и Уэльса встретились с Нобелем (Нобель Арустамян – Ред.) в баре отеля, выпили по бокалу пива», - рассказал Казанский «Спорт-Экспрессу».

По его словам, бокал обычного бутылочного пива обошёлся каждому в сотню местных риалов. По сегодняшнему курсу это 1 700 с небольшим российских рублей.

Что касается разливного пенного напитка, то такое пиво в Катаре Казанский даже не встречал.

Мундиаль в Катаре продолжается, 3 декабря стартовала стадия плей-офф турнира. В первом матче 1/8 финала команда Нидерландов уверенно обыграла сборную США - 3:1.