Де Пауль: «Месси – капитан сборной, именно он управляет кораблём»

Полузащитник сборной Аргентины Родриго де Пауль рассказал, насколько важен для команды капитан Лионель Месси, который вчера не смог реализовать пенальти в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира с Польшей.

«Месси – капитан сборной, именно он управляет кораблём. Он сделал результат в матче с Мексикой, но когда он не реализовал пенальти с Польшей, мы все встали на его сторону и оказали поддержку», – цитирует де Пауля TNT Sports Argentina.

Напомним, сборная Аргентина выиграла свою группу, где играли Польша, Мексика и Саудовская Аравия. В 1/8 финала команда Лионеля Скалони встретится с Австралией.