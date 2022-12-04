Скалони объяснил, почему ди Мария не играл с Австралией

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони объяснил отсутствие полузащитника Анхеля ди Марии в составе команды в поединке 1/8 финала чемпионата мира против Австралии.

«Анхель был не готов к этой встрече. Жду, что он восстановится к следующему поединку. Надеюсь на его помощь в матче ¼ финала», - передает слова специалиста Mundo Deportivo.

Аргентина отпраздновала победу над Австралией (2:1) и пробилась в четвертьфинал мундиаля. Следующий поединок подопечные Скалони проведут против сборной Нидерландов. Игра состоится в пятницу, 9 декабря, начало – 22:00 по московскому времени.