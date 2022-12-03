Радимов назвал потенциальных финалистов ЧМ-2022

Бывший главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов ответил на вопрос, кого он видит в финале чемпионата мира 2022 года, который проходит в Катаре.

«Победитель левой пары, подразумеваем, что Аргентина ‑ Бразилия, выйдет в полуфинал. А с другой стороны сетки французы смотрятся убедительнее всех», — цитирует слова Радимова «Матч ТВ».

Первые матчи в рамках плей-офф чемпионата мира пройдут сегодня, 3 декабря, в 18:00 по мск Нидерланды встретятся с США, а в 22:00 по мск Аргентина проведет матч с Австралией. За прямыми текстовыми трансляциями обоих встреч можно будет следить на портале LiveResult.