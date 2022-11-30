Лидер сборной США Пулишич попал в больницу после игры с Ираном

Атакующий полузащитник сборной США Кристиан Пулишич попал в больницу после поединка против Ирана в третьем туре группового этапа ЧМ-2022. Как сообщил инсайдер Бен Джейкобс, игрок пройдет медицинское обследование. В прошедшей встрече лидер американской команды получил травму живота.

Поединок сборных США и Ирана завершился минимальной победой американцев со счетом 1:0. Единственный гол в концовке первого тайма забил как раз Пулишич.

Благодаря этому успеху США со второго места вышли в 1/8 финала чемпионата мира, где поборются за путевку в четвертьфинал с командой Нидерландов.