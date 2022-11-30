Гакпо сумел убедить руководство «Манчестер Юнайтед» в своей необходимости

Нападающий ПСВ и сборной Нидерландов Коди Гакпо своей игрой на чемпионате мира в Катаре убедил руководство «Манчестер Юнайтед» в том, что он готов выступать в Английской премьер-лиге, сообщает 90min.

Напомним, на текущем мундиале 23-летний Гакпо успел провести три встречи, отметившись в них тремя забитыми мячами. Действующий контракт вингера с ПСВ рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 45 миллионов евро.

Отметим, что сборная Нидерландов сумела занять первую строчку в группе A и выйти в 1/8 финала турнира, где ей предстоит встретиться с командой США. Эта игра состоится 3 декабря, и начнётся она в 18:00 по московскому времени.