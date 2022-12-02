Ван Галь: «В полуфинале чемпионата мира 2014 года мы были лучше Аргентины, но проиграли в серии пенальти»

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Галь рассказал о том, отрабатывает ли его команда пенальти на тренировках. Бывший наставник «Баварии» и «Манчестер Юнайтед» считает, что одиннадцатиметровые в 2014 году стоили «оранжевым» выхода в финал.

«Пенальти – это очень важная штука. Мы не смогли выйти в финал в 2014 году именно из-за этого, хотя были лучше Аргентины. В этот раз я уделяю пенальти гораздо больше времени, чтобы у исполнителей ударов и голкипера было больше уверенности в ответственный момент», – заявил ван Галь на пресс-конференции.

Напомним, на стадии ⅛ финала чемпионата мира Нидерланды сыграют с США,