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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Ван Галь: «В полуфинале чемпионата мира 2014 года мы были лучше Аргентины, но проиграли в серии пенальти»

02 Декабря 2022 • 15:08 Комментировать
Нидерланды
...
США
03.12 18:00

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Галь рассказал о том, отрабатывает ли его команда пенальти на тренировках. Бывший наставник «Баварии» и «Манчестер Юнайтед» считает, что одиннадцатиметровые в 2014 году стоили «оранжевым» выхода в финал.

«Пенальти – это очень важная штука. Мы не смогли выйти в финал в 2014 году именно из-за этого, хотя были лучше Аргентины. В этот раз я уделяю пенальти гораздо больше времени, чтобы у исполнителей ударов и голкипера было больше уверенности в ответственный момент», – заявил ван Галь на пресс-конференции.

Напомним, на стадии ⅛ финала чемпионата мира Нидерланды сыграют с США,

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Евро-Футбол.Ру,
Луи Ван Галь сборная Нидерландов
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НИДЕРЛАНДЫ США
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