Рейна объяснил ситуацию с Берхалтером на ЧМ-2022

Полузащитник национальной сборной США Джованни Рейна прокомментировал ситуацию с потенциальным отказом от него как от игрока наставником команды прямо во время чемпионата мира – 2022.

Игрок признался, что надеялся воздержаться от комментариев касательно этой ситуации, но неверное её освещение вынудило его это сделать.

«Незадолго до чемпионата мира тренер Берхалтер сказал мне, что моя роль на турнире будет очень ограниченной», - написал футболист в социальных сетях.

Именно это, по словам игрока, и повлияло на его настрой во время тренировок, проводившихся после этих слов в течение нескольких дней.

После невнятных занятий футболист принёс свои извинения тренеру и партнёрам по команде, после чего выложился на все 100%.