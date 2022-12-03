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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Куман: «Сборная Нидерландов нуждается во Френки де Йонге»

03 Декабря 2022 • 14:30 Комментировать
Нидерланды
...
США
Через 2 ч. 40 мин.

Бывший тренер сборной Нидерландов Рональд Куман оценил, насколько важен для команды полузащитник Френки де Йонг. Напомним, на групповом этапе хавбек каталонской «Барселоны» забил один гол за «оранжевых» в последнем туре в ворота Катара. Также на счету футболиста один ассист в игре с Сенегалом.

«Френки знает, что ему нужно стать лучше. Он является ключевым футболистом национальной сборной. Нам нужна сильнейшая версия де Йонга в решающих матчах чемпионата мира», – цитирует Кумана Barca Universal.

Напомним, сегодня сборная Нидерландов сыграет в ⅛ финала чемпионата мира с США. Поединок стартует в 18:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рональд Куман Френки де Йонг сборная Нидерландов
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НИДЕРЛАНДЫ США
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