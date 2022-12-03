Куман: «Сборная Нидерландов нуждается во Френки де Йонге»

Бывший тренер сборной Нидерландов Рональд Куман оценил, насколько важен для команды полузащитник Френки де Йонг. Напомним, на групповом этапе хавбек каталонской «Барселоны» забил один гол за «оранжевых» в последнем туре в ворота Катара. Также на счету футболиста один ассист в игре с Сенегалом.

«Френки знает, что ему нужно стать лучше. Он является ключевым футболистом национальной сборной. Нам нужна сильнейшая версия де Йонга в решающих матчах чемпионата мира», – цитирует Кумана Barca Universal.

Напомним, сегодня сборная Нидерландов сыграет в ⅛ финала чемпионата мира с США. Поединок стартует в 18:00 по московскому времени.