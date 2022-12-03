Гакпо заявил, что сборная Нидерландов хочет выиграть ЧМ-2022

Нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо высказался после победы над США (3:1) в рамках матча 1/8 финала чемпионата мира – 2022.

«Спорт-Экспресс» передает на своих страницах слова Гакпо, который заявил, что у Нидерландов хороший командный дух, сборная приехала в Катар с целью выиграть мундиаль, поэтому необходимо побеждать в каждом матче.

23-летний футболист принял участие в четырех матчах чемпионата мира, в которых отметился тремя забитыми мячами.

На следующей стадии плей-офф сборная Нидерландов встретится с победителем пары Аргентина – Австралия, которые сойдутся в очном противостоянии сегодня, 3 декабря, начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени.