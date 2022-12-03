​Пулишич восстановился – он в старте на матч с США

Программу 1/8 финала на чемпионате мира будет открывать противостояние Нидерландов и США. Лидер американской команды Кристиан Пулишич восстановился после полученного в игре с Ираном повреждения – он попал в стартовый состав своей команды.

Полностью состав сборной США на матч с Нидерландами выглядит так: Тёрнер, Дест, Циммерман, Рим, Робинсон, Адамс, Маккенни, Муса, Веа, Пулишич, Феррейра.

Матч Нидерланды – США стартует в 18:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.

Добавим, что победитель этой дуэли в четвертьфинале чемпионата мира сыграет с Аргентиной или с Австралией.