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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Пулишич восстановился – он в старте на матч с США

03 Декабря 2022 • 17:09 Комментировать
Нидерланды
1:0
США
1-й тайм

Программу 1/8 финала на чемпионате мира будет открывать противостояние Нидерландов и США. Лидер американской команды Кристиан Пулишич восстановился после полученного в игре с Ираном повреждения – он попал в стартовый состав своей команды.

Полностью состав сборной США на матч с Нидерландами выглядит так: Тёрнер, Дест, Циммерман, Рим, Робинсон, Адамс, Маккенни, Муса, Веа, Пулишич, Феррейра.

Матч Нидерланды – США стартует в 18:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.

Добавим, что победитель этой дуэли в четвертьфинале чемпионата мира сыграет с Аргентиной или с Австралией.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная США Кристиан Пулишич
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НИДЕРЛАНДЫ США
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