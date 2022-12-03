Ван Дейк: «Сборная Нидерландов ещё не показала свой максимум»

Центральный защитник сборной Нидерландов Виргил ван Дейк высказался после выхода своей команды в четвертьфинал чемпионата мира.

В поединке 1/8 финала коллектив Луи ван Галя одолел соперников из США (3:1).

«С каждой игрой я чувствую себя всё лучше и лучше. Думаю, мы неплохо смотрелись, когда владели мячом, но я знаю, что мы можем показывать ещё более качественный футбол. Сегодня мы забили отличные голы, но не сумели сыграть «на ноль», пропустив каким-то непонятным образом. Наша цель – выиграть ещё три встречи и стать чемпионами мира», – сказал после матча капитан нидерландской национальной команды.