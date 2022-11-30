Ван Галь: «Депай делает разницу в нашей системе»

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Галь оценил уровень пользы нападающего Мемфиса Депая, который вчера наконец впервые появился в основном составе команды на матч чемпионата мира против Катара.

«Присутствие Мемфиса имеет огромное значение в этой системе. Сегодня он снова участвовал в голах. Вы можете говорить о нём что угодно, но он невероятно важен. Я очень доволен им», – заявил ван Галь на пресс-конференции.

Депай вчера провёл 69 минут в матче против Катара, где не отметился ни одним результативным действием. Зимой футболист может покинуть каталонскую «Барселону», так как недоволен количеством игрового времени.