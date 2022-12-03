Бывший игрок сборной США Тони Сане в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал поражение от Нидерландов (1:3) в 1/8 финала чемпионата мира.

«Я расстроен. Перед матчем мне казалось, что сборная США сумеет хотя бы довести игру до овертайма. Игрокам не хватило опыта в какие-то моменты. По игре, мне кажется, команда не выглядела хуже сборной Нидерландов, но в самый важный момент соперники были точнее».

Многие говорят, что эта команда с прицелом на чемпионат мира, который в том числе пройдет и в США, так ли это?

«Каждый из этого состава может сыграть на чемпионате мира в 2026 году. Наши молодые парни наберут опыта и будут только сильнее. Верю, что их статус в мировом футболе за это время изменится, многие из них будут суперзвёздами мирового футбола. Также за это время должны подрасти игроки, которые сейчас совсем молоды. У нас сильные команды на молодежном уровне!»

Можете ли вы выделить кого-то персонально в сборной США?

«Это будет неправильно. Каждый игрок, который выходил на поле, был одинаково важен для успеха США на этом турнире. У нас были проблемы, когда сборная не была единым целым, а сейчас она обрела единство, и успех пришел к ней».