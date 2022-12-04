​Игра слов: Президент США Байден ответил премьер-министру Нидерландов после матча ЧМ-22

Президент США Джо Байден поддержал сборную своей страны незадолго до старта матча 1/8 финала против Нидерландов. При этом Байден употребил слово «соккер», которое более свойственно американцам.

После победы сборной Нидерландов (3:1) премьер-министр этой страны Марк Рютте ответил Джо Байдену.

«Извини, Джо, футбол победил», - написал Рютте, реагируя на слово «соккер» от Байдена.

Президент США на следующий день продолжил игру слов.

«Серьёзно говоря, разве это не должно быть «воетболом»? – написал Байден, употребив слово voetbal (на нидерландском языке – футбол). «Шутки в сторону: поздравляю вашу команду и страну, Марк», - добавил президент США.